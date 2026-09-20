Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wertentwicklung im Fokus

20.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aptos-Investment verlieren können.

Bei 0,5138 USD erreichte der Coin am 30.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Aptos kostete am 19.09.2025 4,549 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 219,84 Aptos. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,23 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.09.2026 auf 0,7243 USD belief. Damit wäre die Investition um 84,08 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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