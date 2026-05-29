Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Performance-Check

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Am 30.05.2025 war Aptos 4,751 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,05 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,9368 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,71 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,29 Prozent verringert.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Am 05.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net