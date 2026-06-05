Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Krypto-Invest im Blick

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Aptos Investoren gebracht.

Am 06.06.2025 wurde Aptos bei 4,621 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 216,43 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,6560 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -85,80 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 bei 0,6560 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net