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Krypto-Invest im Blick

Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

07.06.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte | finanzen.net

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Aptos Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0,6834 USD 0,0273 USD 4,17%
Charts|News

Am 06.06.2025 wurde Aptos bei 4,621 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 216,43 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,6560 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -85,80 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 bei 0,6560 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com