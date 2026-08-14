Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Profitable AVAX-Investition?

14.08.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Einstieg in Avalanche hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69,17 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in AVAX investiert hätte, hätte er nun 1,446 Avalanche im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9,317 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.08.2026 auf 6,445 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 90,68 Prozent verkleinert.

Am 19.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net