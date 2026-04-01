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Wie viel Verlust ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

20.04.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Bitcoin Cash verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Am 19.04.2021 war Bitcoin Cash 890,06 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,1124 Bitcoin Cash. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 435,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,92 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51,08 Prozent verringert.

Am 21.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 344,51 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com