Wie viel Verlust ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Krypto-Anlage im Blick

10.11.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Cardano verlieren können.

Bei 0,1434 USD erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Cardano am 11.11.2025 bei 0,5567 USD.

Gestern vor 3 Jahren notierte Cardano bei 0,3680 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 271,73 Cardano in seinem Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1769 USD), wäre die Investition nun 48,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 51,92 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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