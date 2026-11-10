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Krypto-Anlage im Blick

Wie viel Verlust ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Cardano verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0.17 USD 0.00 USD -1.85 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren notierte Cardano bei 0,3680 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 271,73 Cardano in seinem Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1769 USD), wäre die Investition nun 48,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 51,92 Prozent verringert.

Bei 0,1434 USD erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Cardano am 11.11.2025 bei 0,5567 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com

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