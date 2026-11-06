Wie viel Verlust ein Chainlink-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Chainlink-Investment verlieren können.
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Chainlink kostete am 05.11.2025 15,21 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 657,41 Chainlink. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.009,63 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.11.2026 auf 10,66 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,90 Prozent gesunken.
Bei 7,185 USD erreichte der Coin am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 16,33 USD.
Redaktion Finanzen.net
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