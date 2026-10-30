Wie viel Verlust ein Chainlink-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Chainlink verlieren können.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Chainlink bei 30,95 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINK investiert, befänden sich nun 32,31 Chainlink in seinem Depot. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (10,56 USD), wäre die Investition nun 341,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 65,89 Prozent verringert.
Bei 7,185 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Chainlink am 02.11.2025 bei 17,57 USD.
Redaktion Finanzen.net
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