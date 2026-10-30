Wie viel Verlust ein Chainlink-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Krypto-Anlage im Blick

30.10.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Chainlink verlieren können.

Bei 7,185 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Chainlink am 02.11.2025 bei 17,57 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte Chainlink bei 30,95 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINK investiert, befänden sich nun 32,31 Chainlink in seinem Depot. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (10,56 USD), wäre die Investition nun 341,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 65,89 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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