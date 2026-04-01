Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Profitables ETC-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum Classic-Einstieg gewesen.

Am 26.04.2025 kostete Ethereum Classic 17,05 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,64 Ethereum Classic. Das Investment hätte nun einen Wert von 500,17 USD, da Ethereum Classic am 26.04.2026 8,530 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49,98 Prozent verringert.

Am 02.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 7,866 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 24,70 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net