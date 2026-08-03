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Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Ethereum Classic-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
6.62 USD 0.00 USD 0.05 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 51,49 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1,942 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (6,617 USD), wäre das Investment nun 12,85 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 87,15 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.08.2026 bei 6,506 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 22.08.2025 bei 24,48 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com