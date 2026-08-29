Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Einblick in die Performance

29.08.26 11:03 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Internet Computer-Investment verlieren können.

Am 01.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Internet Computer wurde gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10.000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213,49 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären gestern 510,56 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2,391 USD belief. Damit wäre die Investition um 94,89 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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