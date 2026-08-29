DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.028 -0,0%Euro 1,1582 ±0,0%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.459
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Einblick in die Performance

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Internet Computer-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2.47 USD 0.07 USD 3.13 %
Charts | News

Internet Computer wurde gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10.000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213,49 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären gestern 510,56 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2,391 USD belief. Damit wäre die Investition um 94,89 Prozent gesunken.

Am 01.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.