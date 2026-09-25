Wie viel Verlust ein Investment in Avalanche von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Krypto-Invest im Blick

25.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avalanche-Investment verlieren können.

Am 19.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Bei 31,38 USD erreichte der Coin am 03.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 1,446 Avalanche in seinem Portfolio. Die gehaltenen Avalanche wären am 24.09.2026 14,72 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 10,19 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,28 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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