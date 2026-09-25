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Krypto-Invest im Blick

Wie viel Verlust ein Investment in Avalanche von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Avalanche von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avalanche-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
10.35 USD 0.17 USD 1.66 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 1,446 Avalanche in seinem Portfolio. Die gehaltenen Avalanche wären am 24.09.2026 14,72 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 10,19 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,28 Prozent verringert.

Am 19.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Bei 31,38 USD erreichte der Coin am 03.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com

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