Wie viel Verlust ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Lukrative BNB-Anlage?

02.09.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Binance Coin-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das 52-Wochen-Tief von BNB wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Bei 1.310,96 USD erreichte der Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Binance Coin notierte am 01.09.2025 bei 845,72 USD. Bei einer BNB-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1182 Binance Coin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Binance Coin am 01.09.2026 auf 683,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 19,24 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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