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Wie viel Verlust ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einem frühen Binance Coin-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
684.93 USD 1.90 USD 0.28 %
Charts | News

Binance Coin notierte am 01.09.2025 bei 845,72 USD. Bei einer BNB-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1182 Binance Coin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Binance Coin am 01.09.2026 auf 683,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 19,24 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief von BNB wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Bei 1.310,96 USD erreichte der Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com

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