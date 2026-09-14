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Wie viel Verlust ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin Cash-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
226.35 USD 5.00 USD 2.26 %
Charts | News

Bitcoin Cash war gestern vor 5 Jahren 617,01 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BCHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,1621 Bitcoin Cash. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35,88 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 13.09.2026 auf 221,35 USD belief. Damit wäre die Investition 64,12 Prozent weniger wert.

Bei 190,02 USD erreichte der Coin am 24.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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