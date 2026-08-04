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Wie viel Verlust ein Investment in Cardano von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Cardano von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Cardano Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0.19 USD 0.00 USD -0.89 %
Charts | News

Cardano notierte gestern vor 5 Jahren bei 1,368 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 731,25 Cardano. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,52 USD, da sich der Wert von Cardano am 03.08.2026 auf 0,1935 USD belief. Damit wäre die Investition 85,85 Prozent weniger wert.

Am 25.06.2026 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com