Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dogecoin gewesen.
Werte in diesem Artikel
Dogecoin war am 27.10.2025 0,2005 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 49.874,90 DOGE. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,078965 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.938,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,62 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Bei 0,1922 USD erreichte Dogecoin am 29.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DOGE/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DOGE/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com