Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Rentabler DOGE-Einstieg?

28.10.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dogecoin gewesen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Bei 0,1922 USD erreichte Dogecoin am 29.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Dogecoin war am 27.10.2025 0,2005 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 49.874,90 DOGE. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,078965 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.938,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,62 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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