Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Frühes Investment

Bei einer frühen Dogecoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr notierte Dogecoin bei 0,1679 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 5.956,38 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,074199 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 441,96 USD wert. Mit einer Performance von -55,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,071970 USD. Am 13.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net