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Frühes Investment

Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

08.07.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte | finanzen.net

Bei einer frühen Dogecoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,0723 USD -0,0019 USD -2,54%
Charts|News

Vor 1 Jahr notierte Dogecoin bei 0,1679 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 5.956,38 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,074199 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 441,96 USD wert. Mit einer Performance von -55,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,071970 USD. Am 13.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com