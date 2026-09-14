Wie viel Verlust ein Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Rentabler ETC-Einstieg?

14.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ethereum Classic gewesen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Bei 21,01 USD erreichte Ethereum Classic am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Ethereum Classic war am 13.09.2021 55,91 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,789 ETC. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 7,433 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 86,71 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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