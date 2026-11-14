Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor Jahren Hedera gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Gestern vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,1655 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 60.408,92 Hedera in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.709,13 USD, da Hedera am 13.11.2026 0,061400 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 62,91 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0,058201 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.11.2025 bei 0,1547 USD.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HBAR/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HBAR/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com