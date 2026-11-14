Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Langzeit-Performance

Vor Jahren Hedera gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0,058201 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.11.2025 bei 0,1547 USD.

Gestern vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,1655 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 60.408,92 Hedera in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.709,13 USD, da Hedera am 13.11.2026 0,061400 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 62,91 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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