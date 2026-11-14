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Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Vor Jahren Hedera gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0.06 USD 0.00 USD -5.98 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,1655 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 60.408,92 Hedera in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.709,13 USD, da Hedera am 13.11.2026 0,061400 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 62,91 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0,058201 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.11.2025 bei 0,1547 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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