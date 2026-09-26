Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Profitable HBAR-Anlage?

26.09.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Hedera-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 16.08.2026 bei 0,064599 USD. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2303 USD.

Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0,3908 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 2.558,71 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären am 25.09.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0,095478 USD 244,30 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 75,57 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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