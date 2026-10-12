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Lukratives LTC-Investment?

Wie viel Verlust ein Investment in Litecoin von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Litecoin von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Litecoin-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Vor 5 Jahren war ein Litecoin 179,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 0,5585 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 11.10.2026 auf 64,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,07 USD wert. Damit wäre das Investment um 63,93 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Am 09.11.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 109,79 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com

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