Hochrechnung

Vor Jahren Neo gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 21.11.2026 erreicht und liegt bei 1,510 USD. Am 28.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,387 USD.

Neo war am 23.11.2025 4,119 USD wert. Bei einem NEO-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,27 Neo in seinem Depot. Da sich der NEO-USD-Kurs gestern auf 1,557 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 62,21 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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