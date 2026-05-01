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Krypto-Invest im Blick

Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 1 Jahr bedeutet hätte

21.05.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 1 Jahr bedeutet hätte | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einer frühen Polkadot-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
1,2671 USD 0,0203 USD 1,63%
Charts|News

Polkadot war gestern vor 1 Jahr 4,674 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in DOT investiert worden wären, hätte man nun 21,39 Polkadot im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 26,68 USD, da sich der Wert von Polkadot am 20.05.2026 auf 1,247 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -73,32 Prozent.

Am 14.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,163 USD. Am 22.05.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,948 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com