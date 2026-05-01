Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Krypto-Invest im Blick

Das wäre der Verlust bei einer frühen Polkadot-Investition gewesen.

Polkadot war gestern vor 1 Jahr 4,674 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in DOT investiert worden wären, hätte man nun 21,39 Polkadot im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 26,68 USD, da sich der Wert von Polkadot am 20.05.2026 auf 1,247 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -73,32 Prozent.

Am 14.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,163 USD. Am 22.05.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,948 USD.

Redaktion finanzen.net