Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Polkadot-Einstieg gewesen.
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Am 04.11.2025 kostete Polkadot 2,516 USD. Bei einer DOT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,75 Polkadot. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,06 USD, da Polkadot am 04.11.2026 0,9577 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,94 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polkadot am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Bei 3,261 USD erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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