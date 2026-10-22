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Krypto-Anlage im Fokus

Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Polkadot-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
1.11 USD -0.04 USD -3.05 %
Charts | News

Am 21.10.2023 wurde Polkadot bei 3,904 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 256,17 Polkadot. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 21.10.2026 gerechnet (1,146 USD), wäre das Investment nun 293,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,64 Prozent verringert.

Am 18.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,7504 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 3,261 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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