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Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet hätte

12.07.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0803 USD 0,0006 USD 0,71%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 3 Jahren 0,7418 USD. Bei einer POL-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.348,11 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 11.07.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,079689 USD 107,43 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 89,26 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Am 02.09.2025 erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com