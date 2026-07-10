Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Krypto-Invest im Fokus

So viel hätten Anleger mit einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 3 Jahren 0,7418 USD. Bei einer POL-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.348,11 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 11.07.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,079689 USD 107,43 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 89,26 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Am 02.09.2025 erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net