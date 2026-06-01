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Krypto-Invest unter der Lupe

Wie viel Verlust ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingebracht hätte

09.06.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Stellar Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1947 USD -0,0074 USD -3,67%
Charts|News

Stellar wurde am 08.06.2025 zu einem Wert von 0,2678 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 373,46 XLM. Die gehaltenen Stellar wären gestern 75,49 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,2021 USD belief. Mit einer Performance von -24,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 22.05.2026 erreicht und liegt bei 0,1435 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com