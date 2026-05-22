Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Krypto-Invest im Fokus

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sui gewesen.

Vor 1 Jahr war ein Sui 3,575 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 27,97 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 23.05.2026 29,76 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 1,064 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 70,24 Prozent gleich.

Am 29.03.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8454 USD. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net