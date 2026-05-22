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Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte

24.05.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sui gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
1,0645 USD 0,0004 USD 0,04%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Sui 3,575 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 27,97 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 23.05.2026 29,76 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 1,064 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 70,24 Prozent gleich.

Am 29.03.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8454 USD. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com