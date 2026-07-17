Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingefahren hätte

SUI-Investition im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sui-Engagement gewesen.

Am 18.07.2025 lag der Kurs von Sui bei 3,788 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in SUI investiert hat, hat nun 2.639,86 Sui im Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 18.07.2026 gerechnet (0,7421 USD), wäre die Investition nun 1.959,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 80,41 Prozent eingebüßt.

Am 28.06.2026 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6807 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net