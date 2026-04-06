Wie viel Verlust ein Investment in Tether von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Hochrechnung

Vor Jahren Tether gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Tether war am 02.06.2021 1,000 USD wert. Bei einem USDT-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.995,14 Tether in seinem Depot. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.980,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,19 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net