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Wie viel Verlust ein Investment in Tether von vor 5 Jahren eingebracht hätte

03.06.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in Tether von vor 5 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

Vor Jahren Tether gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
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Tether war am 02.06.2021 1,000 USD wert. Bei einem USDT-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.995,14 Tether in seinem Depot. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.980,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,19 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com