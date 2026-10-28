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Wie viel Verlust ein Investment in Tether von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Tether von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tether-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.04 %
Charts | News

Tether war gestern vor 5 Jahren 1,001 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 9.991,47 Tether. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.978,33 USD, da sich der Wert von Tether am 27.10.2026 auf 0,9987 USD belief. Damit wäre die Investition 0,22 Prozent weniger wert.

Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 02.12.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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