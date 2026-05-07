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XTZ-Investment im Fokus

Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren hätte

02.07.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
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Charts|News

Tezos war am 01.07.2025 0,5162 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in XTZ investierten, hätten nun 1.937,37 Tezos im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 01.07.2026 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,2100 USD 406,87 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -59,31 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2023 USD. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com