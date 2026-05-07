Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren hätte

XTZ-Investment im Fokus

Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Tezos war am 01.07.2025 0,5162 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in XTZ investierten, hätten nun 1.937,37 Tezos im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 01.07.2026 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,2100 USD 406,87 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -59,31 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2023 USD. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net