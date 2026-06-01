Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Krypto-Invest im Fokus

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tezos gewesen.

Vor 5 Jahren war ein Tezos 2,808 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 35,62 Tezos. Die gehaltenen Coins wären am 24.06.2026 7,649 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,2148 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 92,35 Prozent gleich.

Am 25.06.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2144 USD. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net