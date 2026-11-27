Wie viel Verlust ein Investment in Uniswap von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Uniswap Investoren gebracht.
Uniswap notierte gestern vor 1 Jahr bei 6,297 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 158,80 Uniswap. Das Investment hätte nun einen Wert von 737,97 USD, da sich der Wert von Uniswap am 26.11.2026 auf 4,647 USD belief. Damit wäre die Investition 26,20 Prozent weniger wert.
Am 10.06.2026 fiel UNI auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.09.2026 erreicht und liegt bei 10,20 USD.
Redaktion Finanzen.net
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