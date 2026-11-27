Rentable UNI-Anlage?

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Uniswap Investoren gebracht.

Am 10.06.2026 fiel UNI auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.09.2026 erreicht und liegt bei 10,20 USD.

Uniswap notierte gestern vor 1 Jahr bei 6,297 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 158,80 Uniswap. Das Investment hätte nun einen Wert von 737,97 USD, da sich der Wert von Uniswap am 26.11.2026 auf 4,647 USD belief. Damit wäre die Investition 26,20 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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