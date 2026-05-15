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Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht hätte

16.05.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in VeChain gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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Charts|News

Vor 1 Jahr war ein VeChain 0,028741 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.479,33 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 15.05.2026 24,46 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,007030 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 75,54 Prozent gleich.

Am 29.03.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,006530 USD. Am 22.05.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,030626 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com