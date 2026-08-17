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Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Litecoin-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
43.87 USD -0.30 USD -0.68 %
Charts | News

Am 16.08.2021 lag der Kurs von Litecoin bei 178,56 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,600 Litecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 247,34 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.08.2026 auf 44,17 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 75,27 Prozent.

Am 25.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 126,03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com

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