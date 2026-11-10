Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Neo Investoren gebracht.
Am 09.11.2023 lag der Kurs von Neo bei 12,77 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,33 NEO im Portfolio. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 09.11.2026 gerechnet (1,829 USD), wäre das Investment nun 143,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,67 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von NEO wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 1,656 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 11.11.2025 erreicht und liegt bei 5,088 USD.
Redaktion Finanzen.net
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