Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Investition im Check

10.11.26 11:03 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Neo Investoren gebracht.

Das 52-Wochen-Tief von NEO wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 1,656 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 11.11.2025 erreicht und liegt bei 5,088 USD.

Am 09.11.2023 lag der Kurs von Neo bei 12,77 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,33 NEO im Portfolio. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 09.11.2026 gerechnet (1,829 USD), wäre das Investment nun 143,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,67 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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