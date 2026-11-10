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Investition im Check

Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Neo Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
1.83 USD 0.00 USD 0.11 %
Charts | News

Am 09.11.2023 lag der Kurs von Neo bei 12,77 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,33 NEO im Portfolio. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 09.11.2026 gerechnet (1,829 USD), wäre das Investment nun 143,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,67 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von NEO wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 1,656 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 11.11.2025 erreicht und liegt bei 5,088 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com

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