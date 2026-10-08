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Wachstum oder Verlust?

Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Vor Jahren in Polkadot eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
1.04 USD -0.08 USD -6.71 %
Charts | News

Polkadot kostete gestern vor 5 Jahren 33,99 USD. Bei einer DOT-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 294,24 Polkadot in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 07.10.2026 329,12 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 1,119 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,71 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Am 09.10.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,077 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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