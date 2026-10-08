Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wachstum oder Verlust?

08.10.26 11:03 Uhr

Vor Jahren in Polkadot eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Am 09.10.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,077 USD.

Polkadot kostete gestern vor 5 Jahren 33,99 USD. Bei einer DOT-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 294,24 Polkadot in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 07.10.2026 329,12 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 1,119 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,71 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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