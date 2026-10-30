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Performance der Investition

Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0.00 USD 0.00 USD 0.94 %
Charts | News

SHIBA INU wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,000010 USD gehandelt. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 984.251.968,50 SHIB. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.566,93 USD, da SHIBA INU am 29.10.2026 0,000005 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,33 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.07.2026 bei 0,000004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 01.11.2025 bei 0,000010 USD..

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com

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