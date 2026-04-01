Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Performance der Investition

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in SHIBA INU Anlegern gebracht.

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000012 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 84.388.185,65 SHIBA INU in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 529,11 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.04.2026 auf 0,000006 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 47,09 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.03.2026 erreicht und liegt bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000017 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net