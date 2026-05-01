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Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

15.05.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SHIBA INU gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
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Vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000016 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 635.727.908,46 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.043,23 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 14.05.2026 auf 0,000006 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,57 Prozent eingebüßt.

Am 08.03.2026 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com