DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.689 -0,4%Bitcoin 54.534 -0,7%Euro 1,1564 +0,3%Öl 88,4 +1,5%Gold 4.378 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance unter der Lupe

Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen SHIBA INU-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0.00 USD 0.00 USD 4.02 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren war ein SHIBA INU 0,000028 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.571.428,57 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,000004 USD), wäre das Investment nun 15,89 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 84,11 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 16.07.2026 bei 0,000004 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 13.09.2025 bei 0,000014 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.