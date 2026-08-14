Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Performance unter der Lupe

14.08.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen SHIBA INU-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 5 Jahren war ein SHIBA INU 0,000028 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.571.428,57 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,000004 USD), wäre das Investment nun 15,89 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 84,11 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 16.07.2026 bei 0,000004 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 13.09.2025 bei 0,000014 USD.

Redaktion finanzen.net