Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Krypto-Investition im Blick

Bei einem frühen Worldcoin-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 1,180 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 8.476,01 Worldcoin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.283,86 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.02.2026 auf 0,3874 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,16 Prozent abgenommen.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3458 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net