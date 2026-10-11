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Entwicklung der Investition

Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0.57 USD 0.01 USD 2.34 %
Charts | News

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 0,8868 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 11.276,80 Worldcoin im Depot. Da sich der Wert von Worldcoin am 10.10.2026 auf 0,5540 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.247,87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37,52 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.10.2025 bei 1,010 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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