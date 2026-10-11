Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Entwicklung der Investition

11.10.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Investment verlieren können.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.10.2025 bei 1,010 USD.

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 0,8868 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 11.276,80 Worldcoin im Depot. Da sich der Wert von Worldcoin am 10.10.2026 auf 0,5540 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.247,87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37,52 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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