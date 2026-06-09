Wie viel Verlust eine Ethereum-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

ETH-Performance im Blick

Anleger, die vor Jahren in Ethereum investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Gestern vor 1 Jahr wurde Ethereum bei 2.527,19 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,3957 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 666,26 USD, da Ethereum am 07.06.2026 1.683,77 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,37 Prozent verringert.

Bei 1.568,63 USD erreichte ETH am 06.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net