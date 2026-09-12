Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Frühes Investment

12.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einer frühen Hedera-Investition gewesen.

Am 16.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0,2482 USD.

Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 25.587,10 Hedera in seinem Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,074360 USD), wäre das Investment nun 1.902,64 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 80,97 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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