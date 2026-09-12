Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Verlust bei einer frühen Hedera-Investition gewesen.
Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 25.587,10 Hedera in seinem Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,074360 USD), wäre das Investment nun 1.902,64 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 80,97 Prozent.
Am 16.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0,2482 USD.
Redaktion finanzen.net
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