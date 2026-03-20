Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anlage unter der Lupe

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Internet Computer Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 5,737 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,43 ICP im Portfolio. Die gehaltenen Internet Computer wären am 20.03.2026 bei einem ICP-USD-Kurs von 2,508 USD 43,71 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 56,29 Prozent weniger wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8,964 USD..

Redaktion finanzen.net