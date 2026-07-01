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Investition im Blick

Wie viel Verlust eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren bedeutet hätte

06.07.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einer frühen Bitcoin Cash-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
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Bitcoin Cash kostete am 05.07.2023 271,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 36,82 Bitcoin Cash im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.971,07 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.07.2026 auf 243,62 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,29 Prozent verringert.

Am 24.06.2026 erreichte BCH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 erreichte Bitcoin Cash sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com