Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr bedeutet hätte
08.06.26 19:43 Uhr
Vor Jahren in Ethereum Classic eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 17,23 USD. Bei einer ETC-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,02 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären am 07.06.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 7,096 USD 411,71 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 58,83 Prozent verkleinert.
Bei 6,769 USD erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.
Redaktion finanzen.net
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