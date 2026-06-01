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Rentable ETC-Anlage?

Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr bedeutet hätte

08.06.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr bedeutet hätte | finanzen.net

Vor Jahren in Ethereum Classic eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
7,1542 USD 0,0585 USD 0,83%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 17,23 USD. Bei einer ETC-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,02 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären am 07.06.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 7,096 USD 411,71 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 58,83 Prozent verkleinert.

Bei 6,769 USD erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com