Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Krypto-Performance im Fokus

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hedera-Investment gewesen.

Am 26.10.2021 lag der Kurs von Hedera bei 0,3908 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 255,87 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären gestern 16,85 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,065870 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 83,15 Prozent verringert.

Am 17.07.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,065870 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,2914 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net